Флюорограф приедет в Рамешковский район Тверской области

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-12T11:35:32+03:00

Выезды флюорографа сформированы в рамках мероприятий, направленных на снижение смертности от туберкулеза. Фото: архив "КП"

Врачи будут осматривать пациентов в течение недели

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Врачи противотуберкулезного диспансера продолжают осматривать жителей Тверской области. 12 ноября флюорографическая установка приедет в Рамешковский район для оказания специализированной медицинской помощи населению. Медики пробудут там неделю.

В областном Минздраве сообщили, что выезды флюорографа сформированы в рамках мероприятий, направленных на снижение смертности от туберкулеза.

Ранее специалисты противотуберкулезного диспансера проводили флюорографию жителям Оленинского района. А за девять месяцев этого года бригада врачей осмотрела 4 614 пациентов. Медики побывали в двенадцати районах Верхневолжья.