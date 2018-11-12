Флюорограф приедет в Рамешковский район Тверской области
Врачи будут осматривать пациентов в течение недели
Выезды флюорографа сформированы в рамках мероприятий, направленных на снижение смертности от туберкулеза. Фото: архив "КП"
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Врачи противотуберкулезного диспансера продолжают осматривать жителей Тверской области. 12 ноября флюорографическая установка приедет в Рамешковский район для оказания специализированной медицинской помощи населению. Медики пробудут там неделю.
В областном Минздраве сообщили, что выезды флюорографа сформированы в рамках мероприятий, направленных на снижение смертности от туберкулеза.
Ранее специалисты противотуберкулезного диспансера проводили флюорографию жителям Оленинского района. А за девять месяцев этого года бригада врачей осмотрела 4 614 пациентов. Медики побывали в двенадцати районах Верхневолжья.