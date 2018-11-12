Водитель иномарки по своей вине пострадал в ДТП в Твери

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-12T11:03:16+03:00

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В субботу, 10 ноября, в Твери на Волоколамском проспекте в районе дома №24, произошла авария с пострадавшим. Дорожный инцидент случился, когда на часах было около 06:45.

27-летний водитель "Chevrolet Cruze" пытаясь развернуться на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении двигающемуся на встречу обладателю "Renault Logan", за рулем которого находился 26-летний водитель. В результате автомобили столкнулись, после чего "Chevrolet" протаранил еще и автобус "ПАЗ".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу с травмами был доставлен водитель "Chevrolet". В момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.