2018-11-12T11:00:40+03:00
Общество

Суд еще на месяц оставил под стражей пенсионера, который убил 14-летнюю школьницу в Тверской области

Трагедия произошла в августе этого года на Селигере
Виктория ЖУКОВА
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Решение было принято в суде Фото: архив "КП"Решение было принято в суде Фото: архив "КП"
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В Твери Московский районный суд продлил арест 62-летнему мужчине, которого обвиняют в изнасиловании и жестоком убийстве несовершеннолетней девушки в Осташковском районе. Под стражей он останется еще на месяц, до 19 декабря. О продлении срока содержания ходатайствовал следователь СУ СК РФ по Тверской области.

По версии следствия, задержанный изнасиловал и убил 14-летнюю девушку в августе этого года. Трагедия произошла около деревни Жар Осташковского района.

Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Он 15 лет провёл в колонии и только недавно освободился.

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