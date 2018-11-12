Несовершеннолетняя девочка попала под колеса автомобиля в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:53 2018-11-12T10:53:42+03:00

Девушка попала с травмами в больницу Фото: Иван ВИСЛОВ

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В пятницу, 9 ноября, в Торопце Тверской области произошла авария, в результате которой пострадала 15-летняя девушка. Дорожное происшествие случилось около 17:38 на улице Октябрькой рядом с домом №63.

Установлено, что 47-летний водитель "ВАЗа 2112" пытаясь совершить поворот сбил 15-летнюю девочку пешехода, которая пыталась перейти дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево, по ходу движения автомобиля.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая попала с травмами в больницу.