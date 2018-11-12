Рецидивист ударил ножом своего знакомого в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-12T10:31:18+03:00

Теперь мужчину ждет еще один суд Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мужчина вышел на свободу и опять совершил преступление

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В Тверской области в суд направлено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

По версии предварительного следствия, ночью в июле этого года 36-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поругался со своим знакомым. Во время ссоры злоумышленник ударил своего противника ножом в область живота, тем самым он причинил приятелю проникающее ранение брюшной полости.

В областной прокуратуре сообщили, что обвиняемый уроженец Азербайджана. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление и в 2009 получил восемь лет и четыре месяца колонии. По месту отбытия наказания характеризуется отрицательно. Из колонии он вышел за несколько дней до нового правонарушения.

Поэтому в качестве отягчающего вину обстоятельства признан опасный рецидив.

Уголовное дело направлено в Бежецкий городской суд для рассмотрения по существу.