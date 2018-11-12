Без холодной воды осталась часть Заволжского района Твери

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-12T10:01:51+03:00

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В Твери в Заволжском районе ряд домов остался без холодной воды. На улице Мусорского коммунальщики меняют пожарный гидрант. Водоснабжение будет восстановлено по окончанию ремонтных работ в 13:00.

До этого времени «холодненькую» перекрыли в домах № 5/34, 7/12 по улице Карпинского, № 8/36, 10/10, 10/10а по улице Павлова и № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 по улице Мусорского.

В «Тверь Водоканал» сообщили, что цистерна с питьевой водой будет предоставлена жителям по необходимости. Всю необходимую информацию можно получить по телефону информационно-справочной службы: 62-01-02