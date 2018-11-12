Мужчина получил ожоги во время пожара в квартире в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:31 2018-11-12T09:31:23+03:00

Его госпитализировали в больницу

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В Тверской области поздно вечером загорелась однокомнатная квартира. Информация о пожаре в поселке Крючково Лихославльского района поступила спасателям в 21:43 11 ноября.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит квартира на первом этаже в трехэтажном панельном доме на улице Первомайская. Во время пожара огонь повредил внутреннюю отделку квартиры.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, при пожаре пострадал 65-летний мужчина. Его с ожогами 1 и 2 степени 5% тела госпитализировали в больницу Лихославльского района.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. О полной ликвидации пожара было объявлено в 22:15.