Более 130 жителей Тверской области получили золотой знак отличия ГТО

СЕГОДНЯ 09:06 2018-11-12T09:33:03+03:00

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В Тверской области 131 человек получали золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Тестирование проходило в третьем квартале этого года.

Попробовать сдать нормы ГТО могут все желающие. Главное условие – состояние здоровья, чтобы у жителя не было медицинских противопоказаний. Сдаются нормы на базе муниципальных центров тестирования ГТО, которые действуют во всех районах и городских округах региона.

В областном правительстве сообщали, что последние четыре года физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» пользуется популярностью. Ежегодно увеличивается количество жителей Тверской области, принявших участие в сдаче нормативов. Так, за 10 месяцев 2018 года тестировании прошли более 8,5 тысячи человек. Среди них и воспитанники детских садов, школьники, студенты, люди пожилого возраста, военнослужащие, профессиональные спортсмены и многие другие.