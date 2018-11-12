2018-11-12T09:33:03+03:00
Спорт

Более 130 жителей Тверской области получили золотой знак отличия ГТО

Тестирование проходили свыше 8,5 тысяч человек
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
С каждым годом желающих сдать нормы становится всё больше Фото: архив "КП"С каждым годом желающих сдать нормы становится всё больше Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тверской области 131 человек получали золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Тестирование проходило в третьем квартале этого года.

Попробовать сдать нормы ГТО могут все желающие. Главное условие – состояние здоровья, чтобы у жителя не было медицинских противопоказаний. Сдаются нормы на базе муниципальных центров тестирования ГТО, которые действуют во всех районах и городских округах региона.

В областном правительстве сообщали, что последние четыре года физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» пользуется популярностью. Ежегодно увеличивается количество жителей Тверской области, принявших участие в сдаче нормативов. Так, за 10 месяцев 2018 года тестировании прошли более 8,5 тысячи человек. Среди них и воспитанники детских садов, школьники, студенты, люди пожилого возраста, военнослужащие, профессиональные спортсмены и многие другие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рецидивист ударил ножом своего знакомого в Тверской области
Без холодной воды осталась часть Заволжского района Твери
Мужчина получил ожоги во время пожара в квартире в Тверской области
В трех районах Твери дома останутся без света
77-летняя женщина погибла при пожаре в собственном доме в Тверской области
Выставка фотографий 1960-1990-х годов «Зеркало времени» проходит в Тверской области
Волонтеры рассказали, как нашли пропавшего жителя Тверской области по сообщению из банка
Областной фестиваль хореографического и вокального творчества пройдет в Тверской области
Фура и легковушка столкнулись на автотрассе М-10 в Тверской области
33-летний мужчина забрал телефон, который хозяйка оставила на прилавке в магазине Твери
Движение на Волоколамском проспекте в Твери теперь ограничено до улице Фадеева