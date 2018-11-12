В трех районах Твери дома останутся без света

СЕГОДНЯ 08:35 2018-11-12T09:23:09+03:00

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В Твери продолжаются отключения электроэнергии. Свет в домах будут выключать в дневное время с 12 по 16 ноября. Связано это с проведением планово-предупредительных работ на объектах электро-сетевого комплекса.

На этой неделе в зоне отключения только три района: Заволжский, Московский и Центральный.

Сегодня, 12 ноября, электроэнергию отключат до 14:00 в домах на улицах Дьяконова и Борзовская, по переулкам Дюнный, Савинский, Заборный, Песочный и в деревне Старая Константиновка.

Также до 16:00 без света останутся дома в центре Твери, на улицах Советская и Вольного Новгорода. А на улице Крылова электроснабжение восстановят уже в 13:00.

Кроме того, плановые работы ожидаются в Малых Перемерках. Поэтому света не будет в домах до 16:00.