77-летняя женщина погибла при пожаре в собственном доме в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:02 2018-11-12T08:02:49+03:00

Пожарные боролись с огнем несколько часов Фото: архив "КП"

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В Тверской области загорелся дачный дом в поселке Козлово Конаковского района. Информация о пожаре поступила в дежурную смену МЧС России в 14:57 11 ноября.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит бревенчатый дом, который принадлежит пожилой женщине. Отапливался дом печкой.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что огнем была уничтожена кровля и повреждена внутренняя отделка по всей площади. Тушили пожар до 21:00.

В 17:45 огнеборцы обнаружили погибшую 77-летнюю хозяйку дома. Предполагаемой причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

На месте работали восемь специалистов из отделения пожарно-спасательной части № 29 и отдельной воинской части № 74387.