2018-11-11T20:35:06+03:00
Звезды

Выставка фотографий 1960-1990-х годов «Зеркало времени» проходит в Тверской области

Экспозиция представлена в музее Владимира Серова в Эммаусе
Виктория ЖУКОВА
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Выставка уже работает!Выставка уже работает!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области работает выставка «Зеркало времени». Посетителям представлены фотографии 1960-90-х годов из фонда тверского областного народного фотоклуба. Проходит выставка в мемориально-художественном музее Владимира Серова (Калининский район, Эммаус, 29).

Музей Владимира Серова относится к Тверской областной картинной галереи. Открыт он был в августе 1980 года к 70-летию со дня рождения художника. Справочную информацию о работе экспозиции можно узнать по телефону 8(4822) 37-84-32.

Напомним, что в Тверской области регулярно проходят интересные выставки и культурные мероприятия. Например, на прошлой неделе регион присоединился к всероссийской акции «Ночь искусств».

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