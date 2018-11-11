Волонтеры рассказали, как нашли пропавшего жителя Тверской области по сообщению из банка

СЕГОДНЯ 18:47 2018-11-11T18:54:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтёры тверского поисково-спасательного отряда «Сова» рассказали еще об одном благополучном поиске. В Тверской области 8 ноября родственники потеряли молодого человека. В 22:00 он выехал на машине в Тверь из деревни в Бежецком районе. Однако по пути машина у мужчины сломалась, а телефон разрядился. Тогда он пошёл искать ближайший населенный пункт.

На место выехали два экипажа волонтеров. К ним на помощь поехали и родственники попавшего в беду молодого человека. Поисковики осмотрели дороги, где предположительно остановился мужчина, но найдено ничего не было.

Уже в 02:30 9 ноября родственники сообщили, что им на телефон поступило СМС-сообщение с заправки Бежецка. Стало известно, что пропавший сумел добраться до города и заправить свой автомобиль. После этого молодой человек вернулся домой.

- И вот, в 4:00 заветные слова, которые все ждали: “Найден, жив! “ и все теперь могли лечь спать со спокойной душой, - рассказывают волонтеры в своей группе в соцсети.