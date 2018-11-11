Областной фестиваль хореографического и вокального творчества пройдет в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:34 2018-11-11T17:34:32+03:00

Участвовать в фестивале могут все желающие Фото: Иван ПРОХОРОВ

Участвовать в нем будут порядка 150 коллективов

Изменить размер текста: A A

В Тверской области состоится VII ежегодный Областной фестиваль хореографического и вокального творчества «Синема». Пройдет он 18 ноября в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка».

Участвовать в фестивале могут все желающие: молодежные и взрослые хореографические и вокальные коллективы не только Тверской области, но и других регионов России. Лучшие участники получат звания лауреатов I, II и III степеней, а также будут выбраны победители в разных номинациях.

В правительстве Тверской области сообщают, что заявки на Фестиваль «Синема» уже подали более 150 участников из Западной Двины, Кесовой Горы, Максатихи, Пено, Сандово, Нелидово, Твери и Калининского района. Организатором мероприятия стал региональный комитета по делам культуры.