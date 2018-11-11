2018-11-11T16:20:00+03:00
Происшествия

Фура и легковушка столкнулись на автотрассе М-10 в Тверской области

Есть пострадавший
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла 11 ноября Фото: архив "КП"Авария произошла 11 ноября Фото: архив "КП"
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В Тверской области на трассе М-10 «Россия» произошла авария. 11 ноября на 128 километре автотрассы столкнулись фура и легковушка.

В региональном УГИБДД уточнили, что обе машины двигались в попутном направлении. Большегруз стал перестраиваться в соседнюю полосу и не заметил легковой автомобиль. В результате грузоперевозчик задел автомобиль, а после наехал на разделительное ограждение.

По предварительным данным в аварии травмы получил один человек. Угрозы жизни нет. Подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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