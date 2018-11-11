Фура и легковушка столкнулись на автотрассе М-10 в Тверской области
Есть пострадавший
Авария произошла 11 ноября Фото: архив "КП"
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В Тверской области на трассе М-10 «Россия» произошла авария. 11 ноября на 128 километре автотрассы столкнулись фура и легковушка.
В региональном УГИБДД уточнили, что обе машины двигались в попутном направлении. Большегруз стал перестраиваться в соседнюю полосу и не заметил легковой автомобиль. В результате грузоперевозчик задел автомобиль, а после наехал на разделительное ограждение.
По предварительным данным в аварии травмы получил один человек. Угрозы жизни нет. Подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.