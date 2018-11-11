2018-11-11T15:08:22+03:00
Происшествия

33-летний мужчина забрал телефон, который хозяйка оставила на прилавке в магазине Твери

Возбуждено уголовное дело
Виктория ЖУКОВА
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Подозреваемого установили полицейскиеПодозреваемого установили полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области к полицейским обратилась 35-летняя жительница Западной Двины. Женщина сообщила, что у нее пропал мобильный телефон стоимостью более 8 000 рублей.

Разбираясь в случившемся, полицейские выяснили, что в день происшествия женщина оставила телефон без присмотра на прилавке в одном из местных магазинов.

Стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые расположены в торговом зале и опросили возможных свидетелей.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области рассказали, что полицейским удалось установить личность подозреваемого в краже. Им оказался 33-летний местный житель. Фигуранта доставили в полицию, где он и сознался в содеянном. Телефон мужчина вернул хозяйке.

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