2018-11-11T12:31:58+03:00
Общество

Главврач Тверской станции скорой медицинской помощи оставил свой пост

Алексей Мечетный руководил Тверской ССМП в течение года
Виктория ЖУКОВА
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В сфере здравоохранения региона планируются серьезные перемены. Фото: архив "КП"В сфере здравоохранения региона планируются серьезные перемены. Фото: архив "КП"
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Алексей Мечетный ушел с должности главврача Тверской станции скорой медицинской помощи. Об этом медики сообщили в своей группе в соцсети.

Также в сообществе отмечают, что в сфере здравоохранения региона планируются серьезные перемены. И возможно, отставка главврача «скорой» - это результат грядущих изменений. Однако пока не названы официальные причины ухода Алексея Борисовича с должности.

Напомним, что Мечетный руководил Тверской станцией скорой медицинской помощи с ноября 2017 года. В учреждение входит шесть подстанций - это бригады интенсивной терапии, а также общепрофильные, психиатрические и педиатрические бригады.

Алексей Мечетный Фото: группа в соцсети "Подслушано у медиков г. Тверь"

Алексей Мечетный Фото: группа в соцсети "Подслушано у медиков г. Тверь"

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