Главврач Тверской станции скорой медицинской помощи оставил свой пост
Алексей Мечетный ушел с должности главврача Тверской станции скорой медицинской помощи. Об этом медики сообщили в своей группе в соцсети.
Также в сообществе отмечают, что в сфере здравоохранения региона планируются серьезные перемены. И возможно, отставка главврача «скорой» - это результат грядущих изменений. Однако пока не названы официальные причины ухода Алексея Борисовича с должности.
Напомним, что Мечетный руководил Тверской станцией скорой медицинской помощи с ноября 2017 года. В учреждение входит шесть подстанций - это бригады интенсивной терапии, а также общепрофильные, психиатрические и педиатрические бригады.
Алексей Мечетный Фото: группа в соцсети "Подслушано у медиков г. Тверь"