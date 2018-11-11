Главврач Тверской станции скорой медицинской помощи оставил свой пост

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-11T12:31:58+03:00

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Алексей Мечетный ушел с должности главврача Тверской станции скорой медицинской помощи. Об этом медики сообщили в своей группе в соцсети.

Также в сообществе отмечают, что в сфере здравоохранения региона планируются серьезные перемены. И возможно, отставка главврача «скорой» - это результат грядущих изменений. Однако пока не названы официальные причины ухода Алексея Борисовича с должности.

Напомним, что Мечетный руководил Тверской станцией скорой медицинской помощи с ноября 2017 года. В учреждение входит шесть подстанций - это бригады интенсивной терапии, а также общепрофильные, психиатрические и педиатрические бригады.