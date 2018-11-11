Тяжелобольного пациента доставили в Тверь на вертолете санавиации

СЕГОДНЯ 11:36 2018-11-11T11:36:08+03:00

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В Тверской области для транспортировки тяжелобольного пациента понадобилась помощь санитарной авиации МЧС России.

10 ноября в 16:00 вертолет Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел в центральную больницу Удомельского района для перевозки больного в Тверь. Через три часа пациента уже доставили в областную больницу. Перевозка больного проходила под надзором врачей.

В региональном УМЧС России рассказали, что санавиации привлекается регулярно. Особенно она необходима при тушении крупных техногенных и природных пожаров, оказании гуманитарной помощи, необходимости срочной транспортировки пострадавших или тяжелобольных людей в медицинские учреждения.