2018-11-11T12:33:31+03:00
Происшествия

Ночью подожгли жилой дом в Тверской области

Жильцы успели вовремя выбежать на улицу
Виктория ЖУКОВА
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Дом оперативно потушили специалистыДом оперативно потушили специалистыФото: Ольга Крыльцова
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В Тверской области ночью загорелся жилой дом. О пожаре спасателям сообщили в 01:54 11 ноября. Двухквартирный дом горел в поселке Октябрьский в Вышневолоцком районе.

В УМЧС России по Тверской области рассказали, что огонь повредил комнаты на площади 20 квадратных метров. По предварительным данным, дом подожгли.

В доме спали люди, во время пожара им удалось самостоятельно выйти на улицу. Полностью потушить возгорание спасатели смогли уже в 02:40.

На месте работали девять человек из отделения пожарно-спасательных частей №9, №61 и ДПК «Солнечный».

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