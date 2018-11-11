В Твери пройдет бесплатная экскурсия по "Зеленым островам"
В Твери каждые выходные проходят бесплатные уличные экскурсии. Жителям и гостям города об интересных местах и событиях рассказывают профессиональные гиды и энтузиасты, которые прошли специальное обучение у ведущих экскурсоводов Москвы. Каждый экскурсовод представляет свой личный необычный проект.
Стартуют все экскурсии в 12:00.
Сегодня, 11 ноября, в городе запланировала экскурсия на тему «Зеленые острова Твери». Проводить ее будет Елена Пушай. Начнется экскурсия с Городского сада, именно там и будет встречать всех желающих Елена (угловой вход напротив библиотеки имени Горького). Займет прогулка полтора часа.
До конца фестиваля в Твери пройдут еще четыре бесплатные экскурсии. Ознакомиться с графиком можно на сайте события.