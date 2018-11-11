2018-11-11T08:40:36+03:00
Общество

Географический диктант жители Твери могут написать на открытой площадке

В этом году задания будут легче и интереснее
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Начнется экзамен в 11:00 и продлиться часНачнется экзамен в 11:00 и продлиться часФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Тверь присоединяется к акции Русского географического общества - Географическому диктанту. Писать его будут сегодня 11 ноября, причем не только в России, но и за рубежом.

В этом году участникам предстоит решить задания в двух частях. Вторая из которых будет похожа на увлекательную викторину, где понадобиться включить логику и сообразительность.

В Твери написать диктант можно на открытой площадке в актовом зале исторического факультета Тверского госуниверситета (вход на улице Трехсвятская). Заранее регистрироваться не обязательно. Начнется экзамен в 11:00 и продлиться час.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главврач Тверской станции скорой медицинской помощи оставил свой пост
Тяжелобольного пациента доставили в Тверь на вертолете санавиации
Ночью подожгли жилой дом в Тверской области
В Твери пройдет бесплатная экскурсия по "Зеленым островам"
31-летнюю жительницу Твери подозревают в убийстве четырехмесячной дочери
В колонию оправится мужчина, который похитил кофе и шоколадки из магазинов в Тверской области
Два района Твери уже начали готовиться к новогодним праздникам
Женщина в Тверской области обманула медиков, вызвав их на сложные роды
Девушку на "зебре" чудом не задело во время аварии в Твери
Полную версию снятого в Тверской области фильма "Прощаться не будем" покажут по ТВ
Житель Твери не закрыл свой автомобиль и остался без личных вещей
Пожарные спасли мужчину в Твери от отравления газом
Под суд пойдут мужчины, которые обстреляли машину полицейских в Тверской области
Свадебную Тверь покажут на фестивале бесплатных экскурсий
Тверских полицейских поздравили с профессиональным праздником
Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области
Командир воинской части из Тверской области незаконно построил магазин на земле Минобороны
Водитель пошел на рискованный обгон и спровоцировал аварию в Тверской области
Финал X областного конкурса эстрадной песни «Волшебный микрофон» в Твери соберет более 20 солистов