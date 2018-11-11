Географический диктант жители Твери могут написать на открытой площадке

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-11T08:40:36+03:00

В этом году задания будут легче и интереснее

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Тверь присоединяется к акции Русского географического общества - Географическому диктанту. Писать его будут сегодня 11 ноября, причем не только в России, но и за рубежом.

В этом году участникам предстоит решить задания в двух частях. Вторая из которых будет похожа на увлекательную викторину, где понадобиться включить логику и сообразительность.

В Твери написать диктант можно на открытой площадке в актовом зале исторического факультета Тверского госуниверситета (вход на улице Трехсвятская). Заранее регистрироваться не обязательно. Начнется экзамен в 11:00 и продлиться час.