В колонию оправится мужчина, который похитил кофе и шоколадки из магазинов в Тверской области
В Тверской области в Ржевском городском суде назначено наказание мужчине, который совершил кражу и грабеж.
В декабре прошлого года он взял с витрины из супермаркета девять банок кофе на общую сумму порядка 1500 тысяч рублей. С товаром мужчина направился к выходу. Там его окликнули работники магазина, однако кофеман успел выбежать на улицу.
Через пару дней мужчина отправился в другой супермаркет. Там он взял пять банок кофе, четыре коробки шоколадных конфет и 19 шоколадок. Материальный ущерб составил свыше 2500 рублей.
В пресс-службе суда сообщили, что мужчина получил наказанные в виде одного года девять месяцев лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу и был обжалован в апелляционную инстанцию Тверского областного суда.