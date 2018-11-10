В колонию оправится мужчина, который похитил кофе и шоколадки из магазинов в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:01 2018-11-10T19:01:49+03:00

В двух супермаркетах воришка набрал товара на четыре тысячи рублей

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В Тверской области в Ржевском городском суде назначено наказание мужчине, который совершил кражу и грабеж.

В декабре прошлого года он взял с витрины из супермаркета девять банок кофе на общую сумму порядка 1500 тысяч рублей. С товаром мужчина направился к выходу. Там его окликнули работники магазина, однако кофеман успел выбежать на улицу.

Через пару дней мужчина отправился в другой супермаркет. Там он взял пять банок кофе, четыре коробки шоколадных конфет и 19 шоколадок. Материальный ущерб составил свыше 2500 рублей.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчина получил наказанные в виде одного года девять месяцев лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу и был обжалован в апелляционную инстанцию Тверского областного суда.