2018-11-10T16:08:12+03:00
Общество

Женщина в Тверской области обманула медиков, вызвав их на сложные роды

Приехав на место, врачи никого не нашли
Виктория ЖУКОВА
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За такими шутками стоят серьезные последствияЗа такими шутками стоят серьезные последствияФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Тверской области врачи недоумевают над глупым розыгрышем. 9 ноября в Единую диспетчерскую службу Ржева поступил звонок от женщины, которая рассказала, что ее знакомая рожает в квартире. Женщина сказала, что будущей маме срочно нужна помощь и бросила трубку.

Оператор выяснил адрес, с которого поступил звонок, и направил туда дежурную бригаду. На месте медики никого не нашли. Не смогли они и дозвониться по телефону, с которого поступил звонок.

В единой диспетчерской службе Ржева рассказали, что медики гадают был ли это розыгрыш, безответственность или же произошло такое стечение обстоятельств. Данным вопросом уже будут заниматься сотрудники полиции.

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