Женщина в Тверской области обманула медиков, вызвав их на сложные роды
В Тверской области врачи недоумевают над глупым розыгрышем. 9 ноября в Единую диспетчерскую службу Ржева поступил звонок от женщины, которая рассказала, что ее знакомая рожает в квартире. Женщина сказала, что будущей маме срочно нужна помощь и бросила трубку.
Оператор выяснил адрес, с которого поступил звонок, и направил туда дежурную бригаду. На месте медики никого не нашли. Не смогли они и дозвониться по телефону, с которого поступил звонок.
В единой диспетчерской службе Ржева рассказали, что медики гадают был ли это розыгрыш, безответственность или же произошло такое стечение обстоятельств. Данным вопросом уже будут заниматься сотрудники полиции.