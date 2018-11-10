Женщина в Тверской области обманула медиков, вызвав их на сложные роды

СЕГОДНЯ 16:08 2018-11-10T16:08:12+03:00

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В Тверской области врачи недоумевают над глупым розыгрышем. 9 ноября в Единую диспетчерскую службу Ржева поступил звонок от женщины, которая рассказала, что ее знакомая рожает в квартире. Женщина сказала, что будущей маме срочно нужна помощь и бросила трубку.

Оператор выяснил адрес, с которого поступил звонок, и направил туда дежурную бригаду. На месте медики никого не нашли. Не смогли они и дозвониться по телефону, с которого поступил звонок.

В единой диспетчерской службе Ржева рассказали, что медики гадают был ли это розыгрыш, безответственность или же произошло такое стечение обстоятельств. Данным вопросом уже будут заниматься сотрудники полиции.