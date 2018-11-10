2018-11-10T14:41:02+03:00
Происшествия

Девушку на "зебре" чудом не задело во время аварии в Твери

Две легковушки столкнулись прямо на пешеходном переходе
Виктория ЖУКОВА
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Место аварии Скриншот с видео Алексея Радёвкина (группа «Подслушано у водителей. Тверь»)Место аварии Скриншот с видео Алексея Радёвкина (группа «Подслушано у водителей. Тверь»)
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В Твери поздно вечером 9 ноября на набережной Лазури столкнулись два автомобиля: «Renault Logan» и LADA. Момент столкновения попал на запись с камеры видеорегистратора. Очевидец аварии опубликовал видео в группе «Подслушано у водителей. Тверь».

На записи видно, что ДТП произошло перед пешеходным переходом. В результате столкновения отечественную легковушку отбросило на пешеходов. Автомобиль проехал в нескольких сантиметрах от девушки, которая в этот момент шла по «зебре». Видно, что водитель успел в последний момент вывернуть руль.

Подробности аварии предстоит выяснить правоохранителям.

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