2018-11-10T13:14:36+03:00
Общество

Полную версию снятого в Тверской области фильма "Прощаться не будем" покажут по ТВ

Военная драма рассказывает о последних днях перед оккупацией и о защите Калинина
Виктория ЖУКОВА
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Фильм снимали в Тверской областиФильм снимали в Тверской областиФото: Ирина ТАРАСОВА
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Расширенную версию фильма тверского режиссера Павла Дроздова "Прощаться не будем" покажут по ТВ. Увидеть картину можно будет уже в это воскресение, 11 ноября на Пятом канале. Начнется фильм в 13:40.

– Ну а теперь то, что ещё никто не видел! Полная версия фильма #ПрощатьсяНеБудем умещённая в 4 серии!, - рассказал на своей странице в соцсетях режиссер Павел Дроздов.

Напомним, военная драма рассказывает о последних днях перед оккупацией и о защите Калинина, в момент, когда на город наступили немцы. Снимались в картине и жители Твери, всего было задействовано более 500 человек.

В российских кинотеатрах премьера картины состоялась 21 июня. "КП"-Тверь" выяснила, какое впечатление после просмотра, фильм оставил у жителей Твери и других городов.

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