Житель Твери не закрыл свой автомобиль и остался без личных вещей

СЕГОДНЯ 12:55 2018-11-10T12:55:48+03:00

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В Твери 37-летний мужчина обратился за помощью к полицейским. Он сообщил, что из его автомобиля, которая была припаркована у дома, похитили имущество на 15 тысяч рублей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и установили возможных свидетелей произошедшего. Также оперативникам удалось выяснить, что в день происшествия потерпевший забыл закрыть свой автомобиль.

- В течение дежурных суток полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый, безработный 29-летний житель Твери, - сообщают в УМВД России по Тверской области.

Мужчина рассказал, что проник в машину через незапертую водительскую дверь. Все похищенные вещи он вернул владельцу. Его отношении возбуждено уголовное дело.