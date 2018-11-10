Пожарные спасли мужчину в Твери от отравления газом

СЕГОДНЯ 11:41 2018-11-10T11:41:11+03:00

Благодаря внимательности соседей и слаженным действиям огнеборцев удалось избежать трагедии Фото: УМЧС России по Тверской области

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В Твери пожарные в очередной раз благодаря своим слаженным и профессиональным действиям смогли спасти человека.

Вчера, 9 ноября, дежурному ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о запахе газа в подъезде. На место незамедлительно прибыли огнеборцы из отделения пожарно-спасательной части № 1 города Твери.

Они подтвердили, что в подъезде действительно пахнет газом. Было принято решение о вскрытии подозрительной квартиры. Внутри пожарные нашли человек в бессознательном состоянии.

В ГУ МЧС России по Тверской области рассказали, что пожарные оказали пострадавшему первую доврачебная помощь и сразу же проветрили квартиру. На место происшествия также вызвали медиков, которые позаботились о пострадавшем.

Благодаря внимательности соседей и слаженным действиям огнеборцев удалось избежать трагедии.