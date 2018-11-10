Под суд пойдут мужчины, которые обстреляли машину полицейских в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:28 2018-11-10T10:28:37+03:00

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В Тверском областном суде решается вопрос о назначении к слушанию уголовного дела в отношение двух ранее судим мужчин. Их обвиняют в покушении на жизнь сотрудников полиции.

В ноябре прошлого года в дежурную часть Кимрского отдела полиции позвонил мужчина. Он рассказал, что поругался с неизвестными, которые во время конфликта достали пистолет и стали стрелять. После этого злоумышленники угнали его автомобиль марки «Toyota».

Машину полицейские нашли. Ее исследовали специалисты следственно-оперативной группы и ЭКЦ УМВД. Во время осмотра по полицейским стали стрелять из огнестрельного оружия. Всего было произведено восемь выстрелов, предположительно из автомата Калашникова.

Злоумышленников задержали в ходе совместных действий полицейских, следователей СКР и росгвардейцев.