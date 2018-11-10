2018-11-10T09:32:42+03:00
Общество

Свадебную Тверь покажут на фестивале бесплатных экскурсий

Культурный марафон будет идти до 24 ноября
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Начало всех экскурсий в 12:00Начало всех экскурсий в 12:00Фото: Виктория ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Твери продолжается фестиваль городских экскурсий. Профессиональные гиды и энтузиасты, для которых проведение экскурсий - любимое хобби, представляют свои личные и интересные проекты.

Все экскурсии бесплатные. Посетить их может каждый желающий.

Сегодня, 10 ноября, Ксения Антипова запланировала экскурсию, посвященную свадебной Твери. Начало в 12:00 на Театральной площади. Займет мероприятие чуть больше двух часов.

Завтра, 11 ноября, также в 12:00 начнется экскурсия «Зеленые острова Твери». Проводить ее будет Елена Пушай. Экскурсовод будет ждать участников в Городском саду.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверских полицейских поздравили с профессиональным праздником
Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области
Командир воинской части из Тверской области незаконно построил магазин на земле Минобороны
Водитель пошел на рискованный обгон и спровоцировал аварию в Тверской области
Финал X областного конкурса эстрадной песни «Волшебный микрофон» в Твери соберет более 20 солистов
Итоги Вахты Памяти-2018 подвели в Тверской области
В Твери начинается запись на новогодние спектакли и ёлки
Днем из Тверского ТЮЗа эвакуировали персонал и посетителей
Гость-рецидивист похитил из квартиры хозяйки мобильный телефон в Твери
Спасательные работы продолжаются на месте аварийной посадки вертолета в Тверской области
Цифровое вещание в Тверской области запустили в присутствии большого количества звёзд телевидения
Тверские гимнастки поборются за медали «Надежды России»
Школьники Твери впервые примут участие в чемпионате по чтению вслух на русском языке
15 тысяч рублей заплатит житель Тверской области за фиктивную прописку в своем доме
ООО «Тверская генерация» информирует о закрытии двух центров по обслуживанию клиентов
На семи участках разводящих тепловых сетей в Твери не успели вовремя завершить ремонт
В Тверской области разыскивают двух подозреваемых в преступлениях
Для одной из больниц в Тверской области приобретут новый автомобиль "скорой" и медоборудование
В Тверской области воры украли 259 микроволновых печей
На маршрутках в Твери появилась социальная реклама о бережном отношении к бездомным животным
В Тверской области студенты колледжа угнали автомобиль
Из магазинов электротехники в Твери похитили товары на 840 тысяч рублей
В реанимации находится пассажир вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в Тверской области
Мужчина до смерти забил свою сожительницу в Тверской области за неопрятный вид
На теплосетях по улице Дмитрия Донского в Твери устраняют дефект