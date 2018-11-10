Свадебную Тверь покажут на фестивале бесплатных экскурсий

СЕГОДНЯ 09:32 2018-11-10T09:32:42+03:00

Начало всех экскурсий в 12:00 Фото: Виктория ЖУКОВА

Культурный марафон будет идти до 24 ноября

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В Твери продолжается фестиваль городских экскурсий. Профессиональные гиды и энтузиасты, для которых проведение экскурсий - любимое хобби, представляют свои личные и интересные проекты.

Все экскурсии бесплатные. Посетить их может каждый желающий.

Сегодня, 10 ноября, Ксения Антипова запланировала экскурсию, посвященную свадебной Твери. Начало в 12:00 на Театральной площади. Займет мероприятие чуть больше двух часов.

Завтра, 11 ноября, также в 12:00 начнется экскурсия «Зеленые острова Твери». Проводить ее будет Елена Пушай. Экскурсовод будет ждать участников в Городском саду.