Тверских полицейских поздравили с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 08:41 2018-11-10T08:41:24+03:00

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10 ноября в России отмечается День сотрудников органов внутренних дел. В Твери накануне праздника, 9 ноября, прошло торжественное мероприятие. Правоохранителей и ветеранов органов внутренних дел Тверской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Игорь Руденя.

Также ветеранам и действующим полицейским Верхневолжья глава региона вручит награды.

Приоритетные направления в работе органов внутренних дел – это повышение безопасности в общественных местах и на дорогах, рост качества следствия, профилактическая работа с детьми, противодействие экстремизму, а также борьба с преступлениями.

- В Тверской области за 9 месяцев текущего года снизилось количество правонарушений, удалось не допустить роста преступлений террористического характера. Хочу поблагодарить вас от имени жителей Тверского региона за вашу непростую службу на благо государства, нашего общества, - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

А 8 ноября в Твери возле здания областного управления МВД прошла траурная церемония, на которой вспоминали павших бойцов.