Финал X областного конкурса эстрадной песни «Волшебный микрофон» в Твери соберет более 20 солистов

СЕГОДНЯ 18:03 2018-11-09T18:03:15+03:00

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17 ноября Тверской областной Дом народного творчества проводит финал X областного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Волшебный микрофон».

Отборочные этапы конкурса в городах Тверской области прошли в октябре. В них приняли участие около 400 человек в возрасте до 16 лет.

В финале выступит 21 солист и 8 вокальных ансамблей из 12 городов и районов региона.

Председатель жюри – тверской певец, композитор и музыкант Александр Евдокимов

По решению жюри лучшие исполнители заключительного этапа конкурса награждаются Дипломом Лауреата, Дипломами I,II,III степен, Дипломом участника областного конкурса.

Конкурс состоится по адресу: Тверь, Петербургское шоссе, 39, Дворец культуры «Металлист».

Начало в 16.00.