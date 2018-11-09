Финал X областного конкурса эстрадной песни «Волшебный микрофон» в Твери соберет более 20 солистов
17 ноября Тверской областной Дом народного творчества проводит финал X областного конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Волшебный микрофон».
Отборочные этапы конкурса в городах Тверской области прошли в октябре. В них приняли участие около 400 человек в возрасте до 16 лет.
В финале выступит 21 солист и 8 вокальных ансамблей из 12 городов и районов региона.
Председатель жюри – тверской певец, композитор и музыкант Александр Евдокимов
По решению жюри лучшие исполнители заключительного этапа конкурса награждаются Дипломом Лауреата, Дипломами I,II,III степен, Дипломом участника областного конкурса.
Конкурс состоится по адресу: Тверь, Петербургское шоссе, 39, Дворец культуры «Металлист».
Начало в 16.00.