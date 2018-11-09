В Твери начинается запись на новогодние спектакли и ёлки
Одним из первых приглашает Тверской областной Дом народного творчества
Записаться на ёлку можно заранее
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Новый год совсем скоро, а потому Тверской областной Дом народного творчества начинает новогоднюю кампанию.
С 15 декабря детей и родителей приглашают на семейную программу "Однажды в снежном королевстве". Гостей ждут новогодние забавы и конкурсы, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
А затем всех пригласят на спектакль "Наши розы встретятся, Кай".
Все вопросы по телефоны: 35-75-34.
Стоимость билета - 150 рублей.