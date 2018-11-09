2018-11-09T17:55:44+03:00
Общество

В Твери начинается запись на новогодние спектакли и ёлки

Одним из первых приглашает Тверской областной Дом народного творчества
Ирина ТАРАСОВА
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Новый год совсем скоро, а потому Тверской областной Дом народного творчества начинает новогоднюю кампанию.

С 15 декабря детей и родителей приглашают на семейную программу "Однажды в снежном королевстве". Гостей ждут новогодние забавы и конкурсы, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

А затем всех пригласят на спектакль "Наши розы встретятся, Кай".

Все вопросы по телефоны: 35-75-34.

Стоимость билета - 150 рублей.

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