2018-11-09T19:07:31+03:00
Общество

Командир воинской части из Тверской области незаконно построил магазин на земле Минобороны

Ущерб оценивается в 2 600 000 рублей
Виктория ЖУКОВА
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Ущерб оценивается в 2 600 000 рублейУщерб оценивается в 2 600 000 рублейФото: Иван МАКЕЕВ
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В Тверском гарнизонном военном суде назначили наказание бывшему военнослужащему. Командир одной из воинских частей в регионе решил построить на территории воинской части двухэтажное здание более 200 кв. м.

При этом мужчина знал, что превышает свои должностные полномочия и что производит незаконное строительство. Однако в 2004 году он добился, чтобы комиссия подписала акт выбора и обследования земельного участка из состава земель Министерства обороны РФ под капитальное строительство. В документе обвиняемой поставил свою подпись, как представитель воинской части. В аренду ему был выделен участок площадью 1000 кв. м., на котором мужчина и построил здание, которое использовал как магазин. В 2008 году он присвоил себе права на него.

Суд посчитал, что бывший военнослужащий причинил материальный ущерб на общую сумму более 2 600 000 рублей. За это он получил три года условного лишения свободы.

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