Водитель пошел на рискованный обгон и спровоцировал аварию в Тверской области
В Тверской области произошло серьезное ДТП. 8 ноября около 16:15 на 11 километре автодороги Кимры – Клетино – Дубна в Кимрском районе столкнулись два автомобиля.
По информации районного отдела ГИБДД, 31-летний водитель ехал за рулем автомобиля «Сhevrolet Klan». Мужчина пошел на обгон, но не справился с управлением и врезался в «Toyota Corolla». Вторым автомобилем управлял 62-летнйи водитель. Иномарка в момент аварии поворачивала налево.
После удара «Сhevrolet» выбросило в кювет.
В результате аварии пострадал водитель «Сhevrolet». Его с черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и подозрением на перелом ребер госпитализировали в Кимрскую районную больницу.