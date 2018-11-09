Водитель пошел на рискованный обгон и спровоцировал аварию в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:34 2018-11-09T18:34:53+03:00

Одну из легковушек вынесло в кювет после столкновения

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В Тверской области произошло серьезное ДТП. 8 ноября около 16:15 на 11 километре автодороги Кимры – Клетино – Дубна в Кимрском районе столкнулись два автомобиля.

По информации районного отдела ГИБДД, 31-летний водитель ехал за рулем автомобиля «Сhevrolet Klan». Мужчина пошел на обгон, но не справился с управлением и врезался в «Toyota Corolla». Вторым автомобилем управлял 62-летнйи водитель. Иномарка в момент аварии поворачивала налево.

После удара «Сhevrolet» выбросило в кювет.

В результате аварии пострадал водитель «Сhevrolet». Его с черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и подозрением на перелом ребер госпитализировали в Кимрскую районную больницу.