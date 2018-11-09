Итоги Вахты Памяти-2018 подвели в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:01 2018-11-09T18:01:29+03:00

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В Тверской области сегодня, 9 ноября, в Музее Калининского фронта в посёлке Эммаус прошло торжественное закрытие Вахты Памяти-2018. Участвовали в мероприятии представители региональных органов власти, поисковики, ветераны и юнармейцы.

В 2018 году поисковое движение Тверской области отмечает 30-летний юбилей.

За этот год в рамках экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая проходила в сентябре, были найдены останки 241 солдата. Работали в полях более 550 человек из 24 отрядов России, а также Казахстана, Латвии и Литвы. Специально для ребят была организована профильная образовательная программа и разбит лагерь.