Итоги Вахты Памяти-2018 подвели в Тверской области
Торжественное мероприятие прошло в Эммаусе
В 2018 году поисковое движение Тверской области отмечает 30-летний юбилейФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области сегодня, 9 ноября, в Музее Калининского фронта в посёлке Эммаус прошло торжественное закрытие Вахты Памяти-2018. Участвовали в мероприятии представители региональных органов власти, поисковики, ветераны и юнармейцы.
В 2018 году поисковое движение Тверской области отмечает 30-летний юбилей.
За этот год в рамках экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая проходила в сентябре, были найдены останки 241 солдата. Работали в полях более 550 человек из 24 отрядов России, а также Казахстана, Латвии и Литвы. Специально для ребят была организована профильная образовательная программа и разбит лагерь.