2018-11-09T16:49:17+03:00
Общество

Цифровое вещание в Тверской области запустили в присутствии большого количества звёзд телевидения

Участники мероприятия смогли сфотографироваться с любимыми ведущими
Виктория ЖУКОВА
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Звездные гости представили 20 каналов, которые начинают вещать в Тверской области в цифровом формате.Звездные гости представили 20 каналов, которые начинают вещать в Тверской области в цифровом формате.Фото: Альберт БОЙКОВ
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В Твери сегодня, 9 ноября, состоялась торжественная церемония запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате. Тверская область стала первым регионом России, который перешёл на цифровое эфирное телевидение.

На мероприятие присутствовали Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин.

Также на церемонию приехали руководители федеральных СМИ и известные телеведущие: Виталий Елисеев, Андрей Кондрашов, Кирилл Поздняков, Игорь Прокопенко, Андрей Добров, Александр Яковлев, Антон Лирник, Наталия Метлина, Виктория Полторак, Эвелина Блёданс, Анастасия Самбурская, Павел Дикан, Андрей Аверин, Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин и Андрей Разыграев.

Звездные гости представили 20 каналов, которые начинают вещать в Тверской области в цифровом формате. Поэтому у участников мероприятия была возможность сфотографироваться с любимыми ведущими.

В региональном правительстве рассказали, что во время мероприятия прошёл телемост с жителями Весьегонска, Кашина, Бологое, Максатихи, Торопца, Удомли и Ржева. Так у населения этих и других муниципалитетов области появилась возможность смотреть телепрограммы в высоком цифровом качестве.

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