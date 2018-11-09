2018-11-09T13:54:54+03:00
Общество

ООО «Тверская генерация» информирует о закрытии двух центров по обслуживанию клиентов

ООО «Тверская генерация» информирует о закрытии центров по обслуживанию клиентов
Алина ПЕТРОВА
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ООО «Тверская генерация»ООО «Тверская генерация»
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Данные центры (ЦОК) находятся по адресам: ул. Вагжанова, д.21, оф.8 и ул. М. Василевского, д.2 (пос. Сахарово).

Остальные ЦОК продолжают работать в прежнем режиме:

- Петербургское ш., д.2, оф.7; открыт в понедельник, вторник и четверг с 8 до 17.00, в среду и пятницу с 08 до 19.00, в субботу с 8 до 16.00. В воскресенье – выходной день.

- проспект 50 лет Октября, д.3, оф.212; открыт в понедельник и среду с 10.00 до 19.00, вторник и четверг с 8 до 17.00, в пятницу – с 10 до 18.00. В субботу и воскресенье – выходные дни.

- ул. Можайского, д.71 корп.1, оф.316 (ТЦ «Южный»), открыт с понедельника по четверг – с 10 до 19.00, в пятницу – с 10 до 18.00

Специалисты ЦОК оказывают следующие услуги:

- консультация по вопросам начислений и оплаты;

- прием заявлений на перерасчет по услугам горячего водоснабжения и отопления;

- прием показаний ИПУ;

- прием платежей за ГВС и отопление (без комиссии для населения).

Компания напоминает и о работе многоканального единого телефона ЦОК: 78-00-28.

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