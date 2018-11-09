2018-11-09T16:37:20+03:00
Происшествия

Гость-рецидивист похитил из квартиры хозяйки мобильный телефон в Твери

В его отношении возбуждено уголовное дело
Виктория ЖУКОВА
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Полицейские задержали похитителяПолицейские задержали похитителяФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери у 43-летней женщины украли мобильный телефон. В полиции она рассказала, что пропало средство связи при невыясненных для нее обстоятельствах. Ущерб составил более 13 000 рублей.

Полицейские приехали на место происшествия и установили, что заявительница дома распивала алкоголь с малознакомым мужчиной. Когда хозяйка уснула, гость похитил мобильный телефон, который женщина оставила на столе, и ушел.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался 43-летний ранее уже судимый местный житель.

Мужчина в содеянном сознался и рассказал, что похищенный телефон он продал.

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