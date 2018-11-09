Школьники Твери впервые примут участие в чемпионате по чтению вслух на русском языке

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-09T14:51:00+03:00

Участвовать могут дети от 14 до 17 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

Участвовать могут все желающие в возрасте от 14 до 17 лет

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В Твери пройдут школьные этапы межрегионального чемпионата по чтению вслух на русском языке «Страница 19». К мероприятию присоединится более 40 регионов России, и впервые в их число вошла Тверь.

Региональные школьные отборочные туры пройдут во всех общеобразовательных учреждениях Твери с 9 по 19 ноября. Участвовать могут дети от 14 до 17 лет. Школьники должны будут без подготовки прочитать вслух отрывок из случайно выбранной книги из школьной программы – отечественной или зарубежной прозы. Тверские педагоги и лингвисты будут оценивать выразительность и артистизм чтения.

В администрации Твери сообщили, что лучшие из лучших 23 ноября поборются за выход в полуфинал Конференции «Юг», который пройдёт в мае в Таганроге. Финал состоится в июле на учебной сцене школы-студии театра МХТ имени Чехова.