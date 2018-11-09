2018-11-09T14:37:42+03:00
Общество

15 тысяч рублей заплатит житель Тверской области за фиктивную прописку в своем доме

Он зарегистрировал четырёх иностранных граждан
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина заплатит штраф. Фото: архив "КП"Мужчина заплатит штраф. Фото: архив "КП"
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В Тверской области возбуждено уголовное дело после проверки миграционного законодательства. Прокуратура Старицкого района установила, что в июле этого года местный житель фиктивно поставил на учет в своем доме четырех иностранных граждан. Он знал, что иностранцы не собираются жить на его территории.

Поэтому в адрес начальника Старицкого ОП МО МВД России «Ржевский» было направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уголовное дело было направлено в суд. Мировой судья судебного участка Старицкого района назначил мужчине наказание в виде штрафа. Заплатить он должен 15 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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