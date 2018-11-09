На семи участках разводящих тепловых сетей в Твери не успели вовремя завершить ремонт

СЕГОДНЯ 13:43 2018-11-09T13:43:18+03:00

Подрядчики в первую очередь доделали работы "в металле", чтобы пустить тепло в дома

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В Твери завершаются ремонтные работы на всех семи участках разводящих тепловых сетей. Однако из-за того, что ремонт не успели сделать в установленный срок – до 1 ноября – подрядчиков оштрафуют.

В этом году в Твери ремонтировали семь участков разводящих тепловых сетей: на улицах Склизкова, Веселова, Макарова, Богданова, Попова, 6-я Пролетарская, а также в посёлке Химинститута. В установленный срок ни на одном из этих объектов работы не были завершены вовремя.

По информации администрации Твери, о задержке было известно заранее, поэтому подрядным организациям была поставлена задача – в первую очередь завершить работы «в металле», обеспечив полноценное теплоснабжение жилых домов и социальных учреждений. На данный момент эти работы уже завершены и специалисты благоустраивают территории.

Качество выполненных работ будет проверять администрация города. Приемка пройдет в ближайшее время.