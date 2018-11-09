В Тверской области разыскивают двух подозреваемых в преступлениях

СЕГОДНЯ 13:14 2018-11-09T13:14:09+03:00

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В Тверской области межмуниципальный отдел МВД России «Бежецкий» разыскивает преступников. Жителей полицейские просят оказать содействие.

Один из подозреваемых - Магомедов Эльдар Магомедович,1979 года (на фото слева). Разыскивает его отделение уголовного розыска. Мужчина зарегистрирован в республике Дагестан.

Второй мужчина - Самойлов Александр Викторович. 29-летний уроженец Бежецка скрывается от мирового суда с августа этого года. Местонахождение мужчины неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемых, полицейские просят сообщить в ОУР МО МВД России «Бежецкий» по телефонам: 2-08-21; 2-26-34; 2-04-31 или 02.