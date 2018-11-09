Для одной из больниц в Тверской области приобретут новый автомобиль "скорой" и медоборудование

СЕГОДНЯ 12:43 2018-11-09T12:43:48+03:00

На это выделено более семи млн рублей

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В Андреапольскую центральную больницу Тверской области планируют закупить медицинское оборудование и обновить автопарк скорой помощи. На эти цели направят 7,3 млн рублей. Средства высвободились в результате экономии при проведении конкурентных процедур в отрасли здравоохранения.

Этот вопросы был рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии, которое 8 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

По информации пресс-службы областного правительства, 4,3 млн рублей от общей суммы направят на покупку нового автомобиля скорой помощи, а порядка 3 млн рублей – на приобретение комплекса видеогастроскопического оборудования.