В Тверской области воры украли 259 микроволновых печей

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-09T12:16:46+03:00

Изменить размер текста: A A

15 апреля этого года, днем, в Тверской области четверо мужчин совершили кражу на сумму более 730 тысяч рублей.

Как сообщает Вышневолоцкий городской суд, местные жители украли 259 микроволновых печей известной марки из фуры. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, а украденная техника возвращена владельцу.

Суд признал всех четырех подозреваемых виновными и приговорил к условному сроку в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы.