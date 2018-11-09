В Тверской области воры украли 259 микроволновых печей
Суд приговорил виновных к условному сроку
Обвиняемым вынесли приговор Фото: архив "КП"
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15 апреля этого года, днем, в Тверской области четверо мужчин совершили кражу на сумму более 730 тысяч рублей.
Как сообщает Вышневолоцкий городской суд, местные жители украли 259 микроволновых печей известной марки из фуры. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, а украденная техника возвращена владельцу.
Суд признал всех четырех подозреваемых виновными и приговорил к условному сроку в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы.