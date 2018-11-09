2018-11-09T11:42:35+03:00
Общество

На маршрутках в Твери появилась социальная реклама о бережном отношении к бездомным животным

На плакатах изображены найденные в регионе котята и щенки
Виктория ЖУКОВА
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"Вы едете домой? А у меня нет дома" Фото: Инициативная группа по защите животных"Вы едете домой? А у меня нет дома" Фото: Инициативная группа по защите животных
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На тверских маршрутках появилась очень трогательная социальная реклама. Фотографии, на которых изображены найденные в регионе котята и щенки, призывают к бережному отношению к бездомным животным.

Инициатором размещения плакатов стала инициативная группа по защите животных. Зоозащитники пытаются привлечь внимание горожан к проблеме бездомных животных.

С разрешения владельцев маршруток № 205, 208 и 7 были размещены фотографии двух питомцев – котенка Лютика и щенка Булочки. Зоозащитники рассказали, что котика нашли в коробке на остановке, а щенка в подъезде жилого дома. Волонтеры уже смогли пристроить этих малышей в добрые руки, но есть еще тысячи таких же бездомных животных.

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