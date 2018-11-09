В Тверской области студенты колледжа угнали автомобиль
Подозреваемые задержаны
двое учащихся находятся под домашним арестомФото: Андрей КОПАЛОВ
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В ночь на 24 мая 2018 года в Твери, у дома по улице Карла Макса была совершена кража на сумму 500 тысяч рублей.
Как сообщает прокуратура Пролетарского района Твери, двое учащихся Старицкого филиала Тверского технологического колледжа и ранее судимый 33-летний мужчина угнали автомобиль “Мазда 3”.
Полицейским удалось установить личности злоумышленников и задержать их. Автомобиль был возвращен владельцу.
33-летний подозреваемый взят под стражу, а двое учащихся помещены под домашний арест. Уголовное дело передано в Пролетарский районный суд Твери для дальнейшего рассмотрения.