В Тверской области студенты колледжа угнали автомобиль

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-09T11:30:52+03:00

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В ночь на 24 мая 2018 года в Твери, у дома по улице Карла Макса была совершена кража на сумму 500 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Пролетарского района Твери, двое учащихся Старицкого филиала Тверского технологического колледжа и ранее судимый 33-летний мужчина угнали автомобиль “Мазда 3”.

Полицейским удалось установить личности злоумышленников и задержать их. Автомобиль был возвращен владельцу.

33-летний подозреваемый взят под стражу, а двое учащихся помещены под домашний арест. Уголовное дело передано в Пролетарский районный суд Твери для дальнейшего рассмотрения.