Из магазинов электротехники в Твери похитили товары на 840 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-09T11:06:04+03:00

Злоумышленники приходили в магазины под видом обычных посетителей. Фото: УМВД России по Тверской области

Подозреваемые действовали не только в Твери и Ржеве, но и за пределами Верхневолжья

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Тверским полицейским поступили заявления о кражах товара от администраторов сети магазинов электроники и бытовой техники. Они сообщили, что днём с витрин магазинов похищали дорогие мобильные телефоны и другую электронику. Общий ущерб превысил 840 000 рублей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские также просмотрели записи видеокамер, которые расположены в торговом зале, и установили, что злоумышленников было несколько.

Они приходили в магазины под видом обычных посетителей. Трое мужчин отвлекали персонал, а женщина вскрывала замок витрины и забирала товар, который стоял на полках.

- По данным оперативников, подозреваемые – жители города Петрозаводска в возрасте от 36 до 50 лет. Злоумышленники действовали в Твери, Ржеве, а также за пределами Верхневолжья: в Калужской, Новгородской областях, Санкт-Петербурге и Петрозаводске. Похищенную из магазинов технику подозреваемые продавали, - сообщают в региональном УМВД России.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий фигуранты задержаны и находятся под арестом. В их отношении возбуждено уголовное дело.