2018-11-09T10:12:15+03:00
Происшествия

Мужчина до смерти забил свою сожительницу в Тверской области за неопрятный вид

Бил любовницу он ногами и руками
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина получил девять лет колонииМужчина получил девять лет колонииФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверской области прокуратура Лесного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью.

На судебном заседании было установлено, что 20 марта обвиняемый дома поссорился со своей сожительницей из-за ее неопрятного внешнего вида. Рассерженный мужчина стал бить женщину кулаками и ногами по голове и телу. Также он ударил ее тупым твердым предметом.

От полученных травм женщина скончалась. Причиной ее смерти стала тупая травма головы, сопровождавшаяся внутричерепными кровоизлияниями.

В областной прокуратуре сообщили, что мужчина был признан виновным. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также были удовлетворены исковые требования родственников потерпевшей о взыскании морального вреда в сумме 500 тысяч рублей.

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