Мужчина до смерти забил свою сожительницу в Тверской области за неопрятный вид
В Тверской области прокуратура Лесного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью.
На судебном заседании было установлено, что 20 марта обвиняемый дома поссорился со своей сожительницей из-за ее неопрятного внешнего вида. Рассерженный мужчина стал бить женщину кулаками и ногами по голове и телу. Также он ударил ее тупым твердым предметом.
От полученных травм женщина скончалась. Причиной ее смерти стала тупая травма головы, сопровождавшаяся внутричерепными кровоизлияниями.
В областной прокуратуре сообщили, что мужчина был признан виновным. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также были удовлетворены исковые требования родственников потерпевшей о взыскании морального вреда в сумме 500 тысяч рублей.