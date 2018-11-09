На теплосетях по улице Дмитрия Донского в Твери устраняют дефект

СЕГОДНЯ 09:56 2018-11-09T12:54:39+03:00

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Энергетики планируют завершить ремонтные работы вечером сегодняшнего дня.

На улице Дмитрия Донского выявлен дефект на трубопроводе. Сегодня, 9 ноября с 9 часов ООО «Тверская генерация» ведет работы по устранению повреждения. Земельные работы были сделаны заблаговременно, что позволит значительно сократить время замены поврежденного трубопровода.

На период ремонта с 9 утра сегодняшнего дня в ряде жилых домов по улицам Бебеля, Дмитрия Донского, Ефимова, Софьи Перовской, Троицкая, Учительская, Циммервальдская, а также по переулкам Трудолюбия и Беляковскому будет временно отключено отопление и горячее водоснабжение.

Энергетики планируют завершить ремонтные работы вечером сегодняшнего дня. Управляющие организации данного жилого фонда уведомлены о временном отключении услуг.