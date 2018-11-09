63-летняя женщина ударилась при резком торможении маршрутки в Твери

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-09T09:44:04+03:00

Женщину отвезли в больницу на "скорой" Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Твери в маршрутке пострадала женщина. Произошло это 8 ноября около 13:20 на Волоколамском проспекте.

25-летний водитель маршрутного такси № 205 проезжал возле дома № 28. Молодой человек применил резкое торможение. В результате этого в салоне ПАЗа упала 63-летняя женщина. Она сидела на переднем сидении, ударилась о поручни и выпала на проход.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что женщину с травмами «скорая» доставила в больницу.

Подобный случай – не первый на этой неделе. Ранее из-за резкой остановки маршрутки на проспекте Победы травмы получила 57-летняя женщина.