Несовершеннолетняя девочка пострадала из-за резкого торможения маршрутки в Твери
Потерпевшую пришлось доставить в больницу
Девочку пришлось госпитализироватьФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 8 ноября, в Твери на улице Вагжанова в районе дома №7, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 15-летняя девочка. Авария случилась около 09:30.
По сведениям дорожных полицейских, неустановленный водитель маршрутного такси №233 во время движения резко нажал на тормоз, в результате чего несовершеннолетняя пассажирка оказалась на полу транспортного средства.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате авария потерпевшая была доставлена в больницу.