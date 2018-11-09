Несовершеннолетняя девочка пострадала из-за резкого торможения маршрутки в Твери

СЕГОДНЯ 09:39 2018-11-09T09:39:10+03:00

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В четверг, 8 ноября, в Твери на улице Вагжанова в районе дома №7, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 15-летняя девочка. Авария случилась около 09:30.

По сведениям дорожных полицейских, неустановленный водитель маршрутного такси №233 во время движения резко нажал на тормоз, в результате чего несовершеннолетняя пассажирка оказалась на полу транспортного средства.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате авария потерпевшая была доставлена в больницу.